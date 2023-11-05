Аббас на встрече с Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в Газе

Президент Палестины также призвал разрешить поступление гуманитарной помощи в анклав

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Палестинский президент Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в административном центре Палестины, городе Рамалла, заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил по итогам переговоров пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейна.

"Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленного прекратить огонь и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа", - приводит заявление Абу Рудейны телеканал Al Hadath.

Со своей стороны госсекретарь США, как сообщает канал, "подтвердил приверженность предоставлению гуманитарной помощи и возобновлению работы служб жизнеобеспечения в секторе Газа". Он также подчеркнул, что "Вашингтон отвергает насильственное вытеснение палестинцев" и "привержен усилиям для достижения чаяний палестинцев по созданию собственного государства".

Блинкен прибыл в Рамаллу, где находится штаб-квартира палестинского президента, в ходе визита, который изначально не был внесен в график его ближневосточного турне. Как передавал ранее канал Al Mayadeen, сразу после встречи с Аббасом, по итогам которой не было сделано официальных заявлений, он покинул Рамаллу.

Как сообщал руководитель пресс-службы Госдепартамента, глава американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Он уточнил, что у Блинкена в планах посетить с 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели. Позже иракский новостной портал Baghdad today сообщил, что Блинкен 5 ноября прибудет с официальным визитом в Багдад.