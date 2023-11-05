5 ноября, 11:11,
обновлено 5 ноября, 11:20
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ ответил на обстрелы из Ливана ударами артиллерии по местам запуска снарядов

По данным армейской пресс-службы, ранее зафиксировали несколько запусков по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрелы из Ливана северных районов страны ударила артиллерией по местам запуска снарядов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем по источникам обстрелов", - говорится в заявлении. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация