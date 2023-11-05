ЦАХАЛ ответил на обстрелы из Ливана ударами артиллерии по местам запуска снарядов

По данным армейской пресс-службы, ранее зафиксировали несколько запусков по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрелы из Ливана северных районов страны ударила артиллерией по местам запуска снарядов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по району населенного пункта Авивим и огонь по району Малкии на севере Израиля. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем по источникам обстрелов", - говорится в заявлении.