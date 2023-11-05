5 ноября, 11:19
Палестино-израильский конфликт

Франция выступила за немедленное гуманитарное перемирие в Газе

По словам главы французского МИД Катрин Колонна, "слишком много гражданских лиц погибло в результате ударов Израиля" по палестинскому анклаву

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Париж считает необходимым как можно скорее установить гуманитарное перемирие в секторе Газа. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции по итогам встречи в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Немедленное гуманитарное перемирие абсолютно необходимо", - приводит ее слова Agence France-Presse.

Как отмечает агентство Reuters, Колонна добавила, что "слишком много гражданских лиц погибло в результате ударов Израиля по сектору Газа".

Ранее к прекращению бомбардировок Газы и установлению перемирия призвал президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильКолонна, Катрин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация