Франция выступила за немедленное гуманитарное перемирие в Газе

По словам главы французского МИД Катрин Колонна, "слишком много гражданских лиц погибло в результате ударов Израиля" по палестинскому анклаву

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Париж считает необходимым как можно скорее установить гуманитарное перемирие в секторе Газа. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции по итогам встречи в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Немедленное гуманитарное перемирие абсолютно необходимо", - приводит ее слова Agence France-Presse.

Как отмечает агентство Reuters, Колонна добавила, что "слишком много гражданских лиц погибло в результате ударов Израиля по сектору Газа".

Ранее к прекращению бомбардировок Газы и установлению перемирия призвал президент Франции Эмманюэль Макрон.