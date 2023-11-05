Полиция Берлина не выявила серьезных инцидентов ночью после пропалестинской демонстрации

В районе Нойкёльн ранее провели операцию после того, как рядом с одним из полицейских радиофургонов взорвалась так называемая шаровая бомба

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Берлина сообщила, что каких-либо "серьезных инцидентов" в ночь на воскресенье после прошедшей в субботу массовой демонстрации в поддержку Палестины не зафиксировано. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

В субботу вечером в районе Нойкёльн была проведена полицейская операция после того, как рядом с одним из полицейских радиофургонов взорвалось пиротехническое изделие - так называемая шаровая бомба. В результате пострадали двое сотрудников полиции и маленький ребенок. Как уточнили правоохранители, случившееся не имеет отношения к прошедшей в субботу пропалестинской демонстрации.

4 ноября в центре Берлина прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины. В ней приняли участие порядка 8,5 тыс. человек. Полиция задержала 59 человек в основном за нарушение правил проведения манифестации, в том числе за размещение антисемитских плакатов, также нескольких задержанных подозревают в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Одна из протестующих напала на представителя СМИ, в результате чего была задержана, еще один активист угрожал журналисту расправой.