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Палестино-израильский конфликт

Премьер Катара назвал действия Израиля в секторе Газа "актами геноцида"

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что еврейское государство осуществляет в палестинском анклаве "этнические чистки"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Израиль осуществляет в секторе Газа "этнические чистки", и назвал действия еврейского государства "актами геноцида".

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"Каждый день израильская оккупация продолжает совершать акты геноцида и осуществлять этнические чистки в отношении палестинского народа, не говоря уже о беспорядочных бомбардировках больниц, школ, лагерей беженцев и других гражданских объектов, в которых находились перемещенные лица, женщины, дети и пожилые люди", - сказал премьер на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Дохе. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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