МИД Израиля поручил посольствам страны провести показы фильма о зверствах ХАМАС

В фильме представлены жесткие и наглядные документальные подтверждения массовых убийств женщин, детей и целых семей, совершенных движением 7 октября, сообщила пресс-служба ведомства

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил израильским посольствам по всему миру провести совместно с армейской пресс-службой показы фильма о зверствах боевиков ХАМАС для парламентариев и представителей СМИ в странах пребывания. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поручил посольствам Израиля по всему миру провести показы совместно с пресс-службой Армии обороны Израиля фильма о зверствах ХАМАС в парламентах и перед представителями крупных и влиятельных средств массовой информации в странах", - говорится в сообщении. "В фильме представлены жесткие и наглядные документальные подтверждения массовых убийств женщин, детей и целых семей, совершенных ХАМАС 7 октября", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "посольства Израиля в Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Токио" уже провели соответствующие показы.

"Террористы ХАМАС - монстры в человеческом обличье. В припадке бесчеловечного бахвальства сами документировали зверства, которые они совершали против наших граждан. Показ по всему миру этого фильма, в котором собрана лишь часть этих ужасающих материалов, поможет нам рассказать о невообразимой жестокости кровожадных террористов, истреблявших целые семьи в кровавой оргии насилия", - заявил Коэн, чьи высказывания распространила пресс-служба министерства.