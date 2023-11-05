В Катаре будут работать над освобождением заложников в Газе, несмотря на сложности

Глава внешнеполитического ведомства страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что государство предпринимает посреднические усилия для освобождения пленных

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Катар продолжит усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, несмотря на обстоятельства, которые усложняют этот процесс. Об этом заявил премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Дохе. Пресс-конференцию транслировал телеканал Al Jazeera.

"Катар предпринимает посреднические усилия для освобождения пленных, которые продолжаются, несмотря на то что процесс этого посредничества находится под угрозой из-за постоянных утечек и ложных сообщений о переговорах, а также ситуации на земле, обусловленной действиями израильской оккупации, - сказал премьер. - Катар полон решимости продолжать свои усилия".

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок Соединенных Штатов. Позднее группировка освободила еще двух заложниц - израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц. В заявлении представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама" говорилось, что в процессе освобождения Ицхак и Лифшиц участвовали власти Египта и Катара.