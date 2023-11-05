Венгрия попросила Израиль избегать ударов по гражданским целям в секторе Газа

По словам президента Венгрии Каталин Новак, ее израильский коллега Ицхак Герцог "поблагодарил венгров за дружбу и поддержку и заверил, что израильтян волнует жизнь мирных жителей"

БУДАПЕШТ, 5 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает, что Израиль имеет право на самооборону, но должен избегать нанесения ударов по гражданским целям при проведении операции против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак после встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

Она сообщила, что прибыла туда "с визитом солидарности", чтобы выразить поддержку еврейскому государству. "То, что происходит в Израиле, не может быть безразлично для Венгрии. Я заверила президента Ицхака Герцога, что Венгрия стоит на стороне Израиля. Израиль имеет право на самооборону", - отметила Новак.

"Я также попросила президента Израиля проследить за тем, чтобы в ходе ответных действий не были затронуты гражданские цели и чтобы в Газу была допущена гуманитарная помощь", - написала президент Венгрии на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, Герцог "поблагодарил венгров за дружбу и поддержку и заверил, что израильтян волнует жизнь мирных жителей". Президенты двух стран также согласились в том, что "ХАМАС должно немедленно освободить заложников".

Ранее глава МИД Петер Сийярто сообщил, что в заложниках оказались пять граждан Венгрии, находившиеся в секторе Газа. Венгерское правительство вместе с Израилем и другими странами прилагает усилия для их освобождения. Венгрия считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией.