5 ноября, 12:17
Палестино-израильский конфликт

В Катаре заявили, что гуманитарная помощь используется как средство давления на Газу

Как отметил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, власти страны работают с международными партнерами над тем, чтобы гумпомощь поступала в анклав "немедленно и беспрепятственно"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поставляемая в сектор Газа, используется как средство давления на палестинский анклав. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Дохе. Пресс-конференцию транслировал телеканал Al Jazeera.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"К сожалению, в ходе этой войны мы наблюдаем феномен, которого не было ни в одной другой войне за последние десятилетия, а именно использование гуманитарной помощи в качестве средства давления на этот осажденный народ", - сказал премьер. Как подчеркнул глава правительства, власти страны работают с международными партнерами над тем, чтобы гуманитарная помощь поступала в сектор Газа "немедленно и беспрепятственно". 

Теги:
КатарПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация