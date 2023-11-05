В Катаре заявили, что гуманитарная помощь используется как средство давления на Газу

Как отметил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, власти страны работают с международными партнерами над тем, чтобы гумпомощь поступала в анклав "немедленно и беспрепятственно"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поставляемая в сектор Газа, используется как средство давления на палестинский анклав. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна в Дохе. Пресс-конференцию транслировал телеканал Al Jazeera.

"К сожалению, в ходе этой войны мы наблюдаем феномен, которого не было ни в одной другой войне за последние десятилетия, а именно использование гуманитарной помощи в качестве средства давления на этот осажденный народ", - сказал премьер. Как подчеркнул глава правительства, власти страны работают с международными партнерами над тем, чтобы гуманитарная помощь поступала в сектор Газа "немедленно и беспрепятственно".