5 ноября, 12:17,
обновлено 5 ноября, 13:35
Военная операция на Украине

В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Первые сирены прозвучали в 15:04 мск в Сумской и Черниговской областях. С 15:25 по 15:31 мск в красной зоне оказались Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области. В 15:51 мск воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Режим предупреждения об угрозе с воздуха действовал чуть более часа.

В новость были внесены изменения (16:35 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

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