МИД Чехии сообщил о взаимодействии с 11 желающими покинуть сектор Газа

По данным ведомства, среди них восемь чехов

ПРАГА, 5 ноября. /ТАСС/. МИД Чехии взаимодействует с 11 гражданами в секторе Газа с целью обеспечить их эвакуацию оттуда. Среди них находятся восемь чешских граждан. Со ссылкой на министра иностранных дел республики Яна Липавского об этом сообщило информационное агентство CTK.

Находящиеся в секторе Газа, согласно агентству, стремятся быстрее покинуть этот регион. Ранее Чехия провела несколько эвакуационных рейсов из Израиля.

Ранее телеканал Sky News Arabia выступил с утверждением, согласно которому обладатели паспортов иностранных государств переходят на египетскую территорию одновременно с машинами скорой помощи, доставляющими раненых жителей сектора Газа в соседнее государство.