СМИ: на острове Лампедуза высадились более 500 отплывших из Ливии мигрантов

Они были преимущественно из Бангладеш, Египта, Пакистана и Сирии

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Мигранты преимущественно из Бангладеш, Египта, Пакистана и Сирии высадились минувшей ночью на острове Лампедуза. Как указывает агентство ANSA, 530 человек отплыли на 25-метровой рыбацкой лодке от берегов Ливии.

Мигранты, которые получили помощь со стороны сотрудников службы береговой охраны и Финансовой гвардии, рассказали, что заплатили за переправу незаконным перевозчикам от $4 тыс. до $7 тыс. Среди нелегалов были пять женщин и шесть детей. В последние недели местный центр временного приема разгрузили после миграционной волны, захлестнувшей остров, расположенный ближе к африканском берегам, чем к материковой Италии.

Всего с начала года, по данным МВД, по морю в Италию прибыли 144 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем за тот же период в 2022 году и в трое больше, чем в 2021 году.