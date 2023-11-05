В Турции применили водометы против митингующих, пытавшихся приблизиться к базе Инджирлик

На ней размещались американские военные

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции применили водометы против митингующих в поддержку Палестины в провинции Адана при их попытке приблизиться к базе Инджирлик, на которой дислоцированы американские военные. Об этом сообщил ТАСС очевидец.

"Митинг проходил мирно, он был завершающим этапом на пути следования конвоя "Независимость для Палестины", который в четверг стартовал из Стамбула. Шествие было организовано Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции. После завершения митинга организаторы призвали всех расходиться, но некоторые решили выдвинуться в сторону базы Инджирлик. Против них были применены водометы", - рассказал собеседник агентства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 27 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за "резню" в Газе и что Запад несет полную ответственность за нее. Эрдоган также сообщал, что Турция пересмотрит отношения с Израилем.

В субботу МИД Турции заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за операции этой страны в секторе Газа.