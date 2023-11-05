Бойцы "Хезболлах" обстреляли израильский патруль на границе с Ливаном

По данным шиитской милиции, в результате обстрела противотанковая ракета поразила бронемашину противника

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Отряд шиитской милиции "Хезболлах" атаковал из засады израильский патруль в пограничном районе Байяд-Блида на юге Ливана.

В заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в ее Telegram-канале, говорится, что "бойцы исламского сопротивления поразили бронемашину противника управляемой противотанковой ракетой".

Как утверждается в сообщении, среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые.

В своем заявлении от 31 октября "Хезболлах" привела данные, согласно которым ее бойцы подбили с начала военной эскалации на ливано-израильской границе девять танков Merkava и два бронетранспортера Zelda.

Со стороны командования израильской армии подтверждений о поражении танков и БТР на границе с Ливаном не последовало.