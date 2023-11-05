ЦАХАЛ ответил огнем на запуск противотанковой ракеты из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвечает огнем после запуска противотанковой ракеты с территории Ливана по району населенного пункта Йифтах на севере Израиля.
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Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад террористы выпустили противотанковую ракету из Ливана по району Йифтах на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по локации, с которой велся обстрел", - говорится в сообщении.