5 ноября, 12:50,
обновлено 5 ноября, 12:55
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ ответил огнем на запуск противотанковой ракеты из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвечает огнем после запуска противотанковой ракеты с территории Ливана по району населенного пункта Йифтах на севере Израиля.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад террористы выпустили противотанковую ракету из Ливана по району Йифтах на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удары по локации, с которой велся обстрел", - говорится в сообщении. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация