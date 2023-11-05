СМИ: Египет приостановил эвакуацию из Газы из-за отказа Израиля выпускать раненых

По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, соответствующее решение приняли после израильского обстрела машин скорой помощи

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Египет приостановил процесс эвакуации иностранных граждан из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" после того, как "Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинцев". Об этом сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на источники.

Они подтвердили, что соответствующее решение было принято после израильского обстрела машин скорой помощи, и операции по эвакуации приостановлены с 4 ноября. В Минздраве сектора Газа со своей стороны сообщили каналу, что "третий день подряд не могут отправить раненых в египетские больницы из-за сильных бомбардировок". В ведомстве подчеркнули, что власти Израиля препятствуют транспортировке пациентов из северных районов на юг анклава для дальнейшей эвакуации в Египет через "Рафах".

При этом КПП продолжает выполнять свои функции в том, что касается доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. По данным телеканала Al Hadath, за текущий день погранпереход пересекли 75 грузовиков с помощью населению палестинского анклава.

Накануне палестинское движение ХАМАС сообщило, что договорилось о вывозе раненых в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава, однако Израиль нарушил это соглашение.