В центре Афин прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины

Собравшиеся призвали греческое правительство прекратить сотрудничать с Израилем и признать палестинское государство

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Массовый митинг в поддержку Палестины прошел перед зданием парламента Греции на центральной площади Синтагма, передает корреспондент ТАСС. Тысячи человек призывают греческое правительство прекратить сотрудничать с Израилем и признать палестинское государство.

Собравшиеся скандировали "Свобода Палестине!" и держали плакаты с призывами "Прекратите любое экономическое, политическое, военное сотрудничество с Израилем - государством-убийцей", "Эти преступления имеют подпись НАТО, ЕС и Израиля", "Погромы, заключения в тюрьму, оккупация и насилие - Израиль практикует терроризм", "К победе в борьбе палестинского народа". Перед трибуной был развернут большой палестинский флаг, на котором было написано "Свободная Палестина!"

Выступавший на митинге представитель палестинского сообщества в Греции заявил, что собравшиеся призывают к миру и гуманизму. "Мы ценим проявления солидарности во всех видах и заверяем, что наш народ не отступит и не откажется от борьбы за самостоятельное палестинское государство", - подчеркнул он.

К участникам митинга обратился также глава дипломатической миссии Палестины в Афинах Юсеф Дорхом, поблагодарив всех, кто проводит митинги в Греции, за свободную Палестину, и подчеркнув их "смелую и честную позицию" в отношении конфликта с Израилем. "Мы также приветствуем детей, женщин и мужчин Газы, которые преподают сейчас урок героизма всему миру. Израиль убивает их в секторе Газа, каждые шесть минут там погибает палестинский ребенок от израильских бомб и снарядов. 3 000 палестинских женщин уже убиты Израилем в Газе. В Израиле думают, что смогут скрыть правду, но ее не скроешь", - сказал дипломат.

"Мы приветствуем героических палестинских заключенных, наш народ, который сопротивляется на оккупированном Западному берегу реки Иордан. Перед греческим парламентом я повторяю наш призыв к правительству Греции признать независимое палестинское государство на территориях 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, как это единогласно постановил парламент Греции в 2015 году", - подчеркнул посол.

На митинге был исполнен гимн Палестины на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса, а также состоялся концерт с участием ряда исполнителей из Греции. После этого участники манифестации прошли маршем к посольству Израиля в столичном районе Психико. Аналогичные митинги и марши в защиту палестинцев уже проводились в Афинах 18 и 29 октября.