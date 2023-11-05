Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в устранении опасных конкурентов перед выборами

По словам Евгении Гуцул, эти выборы нельзя назвать свободными и демократичными

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила власти Молдавии в устранении конкурентов контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности. Об этом она написала в своем Telegram-канале после голосования на всеобщих выборах в местные органы власти.

"Эти выборы нельзя назвать свободными и демократичными. В нарушение международных правовых норм и Конституции Республики Молдова власть открыто вмешалась в избирательные процессы и устранила опасных для нее электоральных конкурентов", - отметила Гуцул.

Как отмечают наблюдатели, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии в отступление от Кодекса о выборах аннулировала регистрацию кандидатов одной из крупнейших в оппозиции партии "Шанс". Она была обвинена в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы с целью организации госпереворота в Молдавии.

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и некоторых других. За выборами следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.