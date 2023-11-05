5 ноября, 13:22

На Украине утвердили концепцию военной кадровой политики до 2028 года

Она подразумевает гарантированное обеспечение людьми в период вооруженного конфликта, взаимодействие с НАТО и полный переход на контрактную службу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, подразумевающую гарантированное обеспечение людьми в период вооруженного конфликта, взаимодействие с НАТО и полный переход на контрактную службу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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"Министр обороны Рустем Умеров подписал указ об утверждении концепции военной кадровой политики до 2028 года. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как указали в министерстве, главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях во время военного конфликта, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО. Кроме того, в Минобороны рассчитывают на расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами стран-членов НАТО и ЕС.

Концепцией также предполагается постепенный полный перевод ВСУ на контрактную систему комплектования, срочную службу планируют заменить "интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста". В ведомстве, в том числе, обещают усовершенствовать электронную систему воинского учета и психологическое обеспечение военнослужащих.

Ранее украинские власти уже называли основные положения утвержденной концепции - взаимодействие с НАТО и полный переход на службу по контракту - одними из главных ориентиров при развитии ВСУ. О подобных планах говорил не только предыдущий министр обороны Алексей Резников, снятый с должности президентом Владимиром Зеленским на фоне громких коррупционных скандалов, но и его предшественники при предыдущем главе государства Петре Порошенко. 

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