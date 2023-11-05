ЦИК Молдавии заявил, что голосование на выборах проходит без существенных нарушений

Председатель Центризбиркома Анжела Караман сообщила, что выборы можно признать состоявшимися в 820 из 898 населенных пунктов страны, где явка превысила 25%

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах в местные органы власти в Молдавии проходит без существенных нарушений, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

"Голосование проходит в нормальной обстановке", - сказала она в ходе брифинга. Караман проинформировала, что к 15:00 (16:00 мск) в Центризбирком поступила информация о более 130 нарушениях или инцидентах по всей стране. Треть из них касаются незаконной агитации, 20 - перевозки избирателей, поступила информация о 7 случаях подкупа избирателей. Этими обращениями занимается полиция, уточнила Караман.

Председатель Центризбиркома также сообщила, что выборы можно признать состоявшимися в 820 из 898 населенных пунктов Молдавии, где явка превысила 25%.

За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.

Как отмечают наблюдатели, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и нескольких других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс".