5 ноября, 13:45,
обновлено 5 ноября, 14:23
Палестино-израильский конфликт

Палестина выразила готовность взять на себя управление Газой в рамках политрешения

Президент Палестины Махмуд Аббас возложил "полную ответственность за происходящее в секторе Газа на израильские оккупационные власти"

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестина готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения ближневосточного конфликта. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

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По его информации, Аббас подчеркнул, что "сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина". "Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа", - приводит агентство слова президента. Аббас подтвердил, что Организации освобождения Палестины "является единственным законным представителем палестинского народа и принимает решения по всем вопросам, касающимся его интересов".

Президент Палестины возложил "полную ответственность за происходящее в секторе Газа на израильские оккупационные власти", подчеркнув, что "военные решения не принесут безопасности Израилю". Он заявил, что "происходящее на Западном берегу и в Иерусалиме не менее ужасно", и обвинил израильские власти и еврейских поселенцев в "расовой дискриминации и проведении этнических чисток".

Блинкен прибыл в Рамаллу, где находится штаб-квартира палестинского президента, в ходе визита, который изначально не был внесен в график его ближневосточного турне. Как передавал ранее телеканал Al Mayadeen, сразу после встречи с Аббасом он покинул Рамаллу.

Как сообщал Госдепартамент, Блинкен отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии, у него в планах посетить с 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели. Позже иракский новостной портал Baghdad Today сообщил, что Блинкен 5 ноября прибудет с официальным визитом в Багдад. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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