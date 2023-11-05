Эксперт считает, что Киев переоценил свои возможности при начале контрнаступления

Полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг заявил, что невозможно с германскими танками Leopard вернуть территории обратно

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Украина переоценила свои возможности, начав летом контрнаступление. Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил соучредитель французского института "Темис", занимающегося проблемами безопасности, полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг.

"Этот провал длится уже несколько месяцев, - отметил он. - Они действительно думали, что с германскими танками Leopard <...> они смогут вернуть территории обратно, но это совершенно невозможно".

Де Йонг добавил, что украинский конфликт постепенно отходит на второй план. "Мировое внимание приковано к Израилю. Последствия войны Израиля и ХАМАС очевидно более важны, чем последствия конфликта между Украиной и Россией. Теперь беспокойство у стран мира вызывает Ближний Восток, а не Европа", - сказал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов.