Блинкен заявил Аббасу о стремлении США к двухгосударственному решению на Ближнем Востоке

Американский госсекретарь также выступил против насильственного переселения палестинцев

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом выступил против насильственного переселения палестинцев и заверил, что Вашингтон будет добиваться двухгосударственного решения ближневосточного конфликта. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Встреча состоялась в административном центре Палестины, городе Рамалла. Руководитель американского внешнеполитического ведомства "подтвердил приверженность США доставке жизненно важной гуманитарной помощи и возобновлению работы ключевых служб в Газе, а также ясно дал понять, что палестинцев не должны насильно переселять". Блинкен и Аббас "обсудили усилия по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном Берегу, в том числе необходимость прекращения экстремистского насилия в отношении палестинцев и привлечения к ответственности виновных".

Блинкен заверил, что США "привержены в равной степени" обеспечению безопасности палестинцев и израильтян. "Госсекретарь также выразил приверженность США работе над реализацией законных чаяний палестинцев по созданию палестинского государства", - говорится в документе.

Как сообщили ранее в Госдепартаменте, Блинкен отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. Он уточнил, что у Блинкена в планах посетить со 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели. Позже иракский новостной портал Baghdad today сообщил, что Блинкен 5 ноября прибудет с официальным визитом в Багдад.