В Берлине проходит произраильская демонстрация

Активисты держат в руках флаги Израиля, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку еврейского государства

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек принимают участие в произраильской демонстрации в Берлине. Активисты держат в руках флаги Израиля, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку еврейского государства, передает корреспондент ТАСС.

В манифестации, как сообщил корреспонденту ТАСС представитель берлинской полиции, принимают участие порядка 250 человек. Активисты идут маршем по одной из главных торговых улиц Берлина. Их сопровождает традиционная израильская музыка. Кроме того, многие держат в руках израильские символы, например, плакаты со звездой Давида.

Безопасность и порядок обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. В целом демонстрация проходит мирно, серьезных нарушений пока не зафиксировано.

4 ноября в центре Берлина прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины. В ней приняли участие порядка 8,5 тыс. человек. Полиция задержала 59 человек в основном за нарушение правил проведения манифестации, в том числе за размещение антисемитских плакатов, также нескольких задержанных подозревают в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти. Одна из протестующих напала на представителя СМИ, в результате чего была задержана, еще один активист угрожал журналисту расправой.

Пропалестинские и произраильские акции в ФРГ

За последние недели в Германии было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, свыше 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, число пострадавших полицейских только в Берлине превышает 100.

2 ноября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность ХАМАС в стране, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц, вступил в силу. 8 октября Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения. 12 октября канцлер сообщил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах. По данным контрразведки ФРГ, в стране насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.