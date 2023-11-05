Вице-президента Ганы избрали кандидатом на выборах главы государства

Речь идет о Махамуде Бавумии

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Правящая в Гане Новая патриотическая партия (НПП) избрала своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства действующего вице-президента страны Махамуду Бавумиа. Об этом сообщил местный новостной портал Graphic.

"Я хочу возглавлять страну, которая раскрывает таланты нашей молодежи, предлагает хорошие рабочие места с хорошей оплатой, а также имеет устойчивый рост и макроэкономическую дисциплину", - заявил Бавумиа, который победил на партийных праймериз, набрав 61,47% голосов. Президентские выборы должны состояться в Гане в декабре 2024 года.

Действующий президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, который уже дважды избирался и больше не имеет права, согласно конституции, выдвигать свою кандидатуру, поддержал Бавумиа. "Я уверен, что Бавумиа при содействии всей партии победит на предстоящих выборах", - заявил Акуфо-Аддо, который является лидером НПП.

Ожидается, что главным конкурентом Бавумиа на предстоящих выборах станет бывший президент Ганы и лидер оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс" Джон Драмани Махама. Он занимал пост главы государства в 2012-2017 гг.