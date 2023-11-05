В Газе сообщили об активизации использования Израилем боеприпасов с белым фосфором

МВД палестинского анклава указывает, что такие бомбы запрещены международным правом

РАБАТ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля интенсифицировала использование в течение последних двух дней запрещенных боеприпасов с белым фосфором при обстрелах территории сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД палестинского анклава.

"В последние два дня оккупант (то есть Израиль - прим. ТАСС) интенсифицировал использование бомб с белым фосфором, запрещенных международным правом", - отметили в ведомстве.

По словам собеседника телеканала, оккупационные силы Израиля "не заслуживают того, чтобы называться армией, потому что не придерживаются армейской этики". Израильская армия "преднамеренно бомбит приюты для беженцев и больницы в Газе, а также убивает мирных жителей во время их перемещения в более безопасные районы", заявили в МВД палестинского анклава.

В ведомстве также указали на то, что в секторе Газа "различные СМИ не могут выполнять свои обязанности из-за нападений на журналистов и трудностей с передвижением".