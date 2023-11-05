СМИ: руководитель Ирана встретился с главой политбюро движения ХАМАС

Как сообщило агентство Fars, Али Хаменеи и Исмаил Хания обсудили ситуацию с секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Руководитель и верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Согласно сообщению агентства, в ходе встречи Хаменеи и Хания обсудили ситуацию с секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает Fars, лидер исламской республики "подчеркнул необходимость решительных действий со стороны исламских стран и международных организаций, а также всесторонней и практической поддержки народа Газы".

Власти Израиля неоднократно обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на территорию еврейского государства. Кроме того, газета The Wall Street Journal утверждала, что Иран помогал руководству ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также одобрил операцию на встрече в Бейруте 2 октября. Иранская сторона подобные утверждения отвергает.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности Ирана к атакам на Израиль. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер указал, что власти США продолжат изучать информацию о возможной роли Ирана или других стран в атаке ХАМАС, но сейчас прямых доказательств нет.