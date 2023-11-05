5 ноября, 14:49
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: США организовали выезд из Газы более 300 американцев и других лиц

Как заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, Вашингтон "продолжит работу, пока все американцы, которые хотят уехать, не смогут это сделать"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти США организовали за последние несколько дней выезд из сектора Газа 300 человек, имеющих американское гражданство, а также других лиц. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в интервью телеканалу CBS.

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"Мы считаем, что в Газе все еще находятся ряд американцев, но за последние несколько дней путем довольно активных переговоров со всеми сторонами, связанными с этим конфликтом, мы сумели вывезти более 300 американцев, лиц, имеющих вид на жительство [в США], и членов их семей. Это, безусловно, приоритет, и мы продолжим работу, пока все американцы, которые хотят уехать, не смогут это сделать", - сказал он. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
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