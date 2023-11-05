Сирия призвала МАГАТЭ взять под контроль ядерные объекты Израиля

В Дамаске заявили об обеспокоенности заявлениями израильского кабмина о возможном использовании атомной бомбы в секторе Газа "под ложным предлогом самообороны"

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Сирия призвала Совет Безопасности ООН проверить ядерные объекты в Израиле и взять на себя ответственность по раскрытию подлинных целей израильской ядерной программы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел арабской республики.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно проверить ядерные объекты в Израиле и принять меры по установлению контроля над ними", - говорится в заявлении МИД Сирии, переданном агентством SANA.

Агентство отмечает, что в Дамаске встревожены раздающимися в правительстве Израиля голосами о возможном использовании атомной бомбы в секторе Газа "под ложным предлогом самообороны".

МИД Сирии "самым решительным образом осуждает подобные высказывания, которые подтверждают, что Израиль многие годы скрывал факт обладания ядерным оружием". "Израильские ядерные объекты оказались вне системы международного контроля благодаря поддержке, которую оказывают еврейскому государству американская администрация и страны Запада, - подчеркивается в тексте. - Наличие оружия массового уничтожения в руках Израиля несет серьезную угрозу безопасности и мирной жизни народов всего региона".

Как сообщила ранее газета Israel Hayom, министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху, представляющий в правительстве партию "Оцма Иегудит", предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху не жертвовать израильскими солдатами ради спасения захваченных ХАМАС заложников, а сбросить на Газу атомную бомбу.

Сам Элияху, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".

Лидер оппозиции Яир Лапид потребовал немедленно отправить в отставку Элияху, назвав его заявление "шокирующим и безумным". По словам Лапида, министр нанес ущерб международному авторитету Израиля. В свою очередь премьер Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа.