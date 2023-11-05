Президент Кипра обсудил с госсекретарем США идею морского гуманитарного коридора для Газы

Встреча Никоса Христодулидиса и Энтони Блинкена прошла в Ларнаке

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним идею организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) официальный представитель правительства республики Константинос Летимпиотис.

Встреча прошла в Ларнаке, где глава американской дипломатии ненадолго остановился по пути из Рамаллы в Анкару. Общение проходило на борту самолета госсекретаря США. "Президент Республики Христодулидис провел сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС) встречу с госсекретарем США в контексте его контактов в регионе", - отметил Летимпиотис. "Основная тема встречи - развитие кризиса в нашем регионе и инициатива Республики Кипр по организации морского гуманитарного коридора для доставки гуманитарной помощи через территорию Кипра с конечным пунктом назначения в секторе Газа", - добавил представитель кабмина.

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов для жителей Газы морским путем из других стран. Эта инициатива была озвучена Христодулидисом на последнем саммите ЕС. Накануне он обсудил ее с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщал Госдепартамент, глава американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии, у него в планах посетить с 2 по 10 ноября Тель-Авив, Амман, Анкару, Токио, Сеул и Нью-Дели.