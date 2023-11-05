США не считают нужным сокращать поддержку палестинской администрации

В Белом доме назвали полезной ее деятельность

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти США сейчас не видят оснований для сокращения финансовой поддержки палестинской администрации, поскольку считают ее деятельность полезной. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы считаем, что сейчас не время сокращать поддержку палестинской администрации, учитывая, что она сейчас работает во многих случаях вместе с силами безопасности Израиля, пытаясь удержать ситуацию под контролем на Западном берегу, и мы считаем, что они должны совместно продолжить это и получать поддержку в этом", - сказал он в интервью телеканалу CBS.