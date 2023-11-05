5 ноября, 15:02
Палестино-израильский конфликт

США не считают нужным сокращать поддержку палестинской администрации

В Белом доме назвали полезной ее деятельность

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти США сейчас не видят оснований для сокращения финансовой поддержки палестинской администрации, поскольку считают ее деятельность полезной. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

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"Мы считаем, что сейчас не время сокращать поддержку палестинской администрации, учитывая, что она сейчас работает во многих случаях вместе с силами безопасности Израиля, пытаясь удержать ситуацию под контролем на Западном берегу, и мы считаем, что они должны совместно продолжить это и получать поддержку в этом", - сказал он в интервью телеканалу CBS. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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