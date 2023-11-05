5 ноября, 15:20
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников

Премьер-министр Израиля отметил, что противники еврейского государства ошиблись в своих расчетах, полагая, что израильтяне разобщены и не смогут сплотиться в решающий момент

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израиль не пойдет на временное прекращение огня в секторе Газа без предварительного освобождения всех удерживаемых там заложников. Эту позицию подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими ВВС страны.

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Общаясь с военными летчиками, он выразил мнение, что противники Израиля ошиблись в своих расчетах, полагая, что израильтяне разобщены и не смогут сплотиться в решающий момент. "Мы ответили вместе и теперь бьемся плечом к плечу", - сказал премьер, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

"Хочу также, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Это должно быть полностью исключено из нашего лексикона. Мы говорим это нашим друзьям и нашим врагам. Мы просто продолжим, пока не разобьем их. У нас нет альтернативы. Думаю, мы все это понимаем сегодня", - указал Нетаньяху.

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления "гуманитарных пауз" для помощи населению сектора Газа премьер уже заявлял, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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