Индонезийская больница в секторе Газа попросила Джакарту обеспечить ей защиту

Ее директор Атеф аль-Калут выразил уверенность в том, что правительство Индонезии "сможет оказать сильное давление на ООН, на США, на колонизаторов, чтобы они прекратили нападения" на медицинские учреждения

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Директор индонезийской больницы Атеф аль-Калут обратился к правительству Индонезии с просьбой обеспечить полную защиту больницы. Об этом сообщило агентство Antara.

"Здесь, из самого сердца индонезийской больницы, мы просим правительство [Индонезии] обеспечить полную защиту всем работникам, всем пациентам и беженцам в больнице, число которых достигло 5000 человек", - приводит агентство слова из письма Атефа аль-Калута. "Мы уверены, что правительство Индонезии сможет оказать сильное давление на ООН, на США, на колонизаторов, чтобы они прекратили нападения на больницы", - заявил он.

3 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 15 человек были убиты при бомбардировке израильскими силами территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Практически одновременно с ударом по центральной больнице в Газе израильские силы атаковали с воздуха район близ госпиталя "Аль-Кудс" и подъезд к индонезийской больнице. По словам директора больницы "Аш-Шифа", в это время рядом с этими тремя медучреждениями находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к КПП "Рафах", чтобы переправить их на лечение в Египет.

В свою очередь Армия обороны Израиля информировала, что военные нанесли удар по машине скорой помощи, которая, по данным израильской стороны, использовалась сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС.