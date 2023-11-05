5 ноября, 15:44
Палестино-израильский конфликт

Президент Израиля принял верительные грамоты у нового посла США

Церемония состоялась в президентской резиденции в Иерусалиме в урезанном формате

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Новый посол США в Израиле Джейкоб Лью вручил президенту еврейского государства Ицхаку Герцогу верительные грамоты. В условиях объявленного в Израиле военного положения церемония прошла в президентской резиденции в Иерусалиме в урезанном формате, без почетного караула и исполнения государственных гимнов, сообщила канцелярия главы государства.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

Принимая грамоты, Герцог отметил многолетнюю глубокую связь Лью с Израилем и еврейским народом. "Кризис - это всегда момент, когда вспоминаешь, кто твои друзья. Это верно, когда речь идет о людях, и верно, когда речь идет о странах. Я говорю за всех израильтян, когда заявляю: никогда еще американская дружба не была столь очевидна и ценна [для Израиля], как прямо сейчас", - сказал израильский президент.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безоговорочную поддержку Израиля и отметил неоднократные визиты в страну в последний месяц американского госсекретаря Энтони Блинкена и других чиновников вашингтонской администрации высокого ранга. "Мы благодарны за все, что США сделали для нас и продолжают делать прямо сейчас. Мы никогда этого не забудем", - сказал Герцог.

"Я бы хотел приветствовать вас в мирное время. Вы заслуживаете полномасштабной торжественной церемонии, но, к сожалению, мы оба знаем, что вы прибыли и начинаете свою службу в решающий момент для Израиля и региона, а может, для всего мира", - добавил израильский президент, пожелав новому послу США сил и успехов на новом посту. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация