В Пакистане запретили задерживать афганцев, переезжающих в США

По данным посольства Америки, 1 150 афганских граждан спонсируются для переселения в Соединенные Штаты

ИСЛАМАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. МВД Пакистана направило местным властям уведомление, запрещающее задерживать афганских беженцев, которые ожидают оформления документов для переезда в США. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

"Просим обеспечить, чтобы граждане Афганистана, упомянутые в списке, не были арестованы до дальнейшего уведомления. По данным посольства Америки, 1 150 афганских граждан спонсируются для переселения в США", - говорится в письме внутриполитического ведомства.

Такая мера была принята после обращения Вашингтона к Исламабаду. "Мы настоятельно призываем соседей Афганистана, включая Пакистан, разрешить въезд афганцам, ищущим международной защиты, и координировать действия с международными организациями для оказания гуманитарной помощи", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

После того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех иностранных иммигрантов, у которых нет документов для проживания в стране, пакистанские власти приступили к их задержанию для последующей поэтапной депортации. С начала октября из Пакистана в Афганистан возвратились свыше 180 тыс. человек.

Как заявил ранее глава МВД во временном пакистанском правительстве Сарфраз Бугти, решение о депортации афганских беженцев принято в интересах обеспечения "безопасности граждан Пакистана". По его данным, "14 терактов из 24 в этом году в Пакистане осуществили террористы-смертники из Афганистана".

За последние 40 лет на основании Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, они и подлежат депортации.