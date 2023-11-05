В США назвали возможным освобождение части заложников ХАМАС путем переговоров

Для этого была бы желательна приостановка боевых действий, считает первый заместитель помощника главы государства по национальной безопасности Джонатан Файнер

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти США считают возможным добиться путем переговоров освобождения значительной части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС, для этого была бы желательна приостановка боевых действий. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Это еще один приоритет для президента [США Джо Байдена] и, как мы считаем, для израильского правительства, - отметил он, говоря об освобождении заложников. - Это очень трудные переговоры. В Газе удерживается значительно число заложников, многие из них являются обладателями паспортов других государств, в их числе, как мы полагаем, американцы. Эти переговоры идут тихо, в закрытом режиме, они продолжаются дольше, чем кому-либо из нас хотелось бы. Но мы продолжаем верить в то, что есть возможность обеспечить освобождение значительного числа этих заложников, и, как вы слышали, президент Байден и премьер-министра Израиля [Биньямин Нетаньяху] заявили, что для этого может быть [взята] пауза в боевых действиях, как это было в самом начале конфликта для освобождения двух американских заложников. Мы продолжаем работать и над этим".

"У нас, безусловно, еще нет договоренности по заложникам, но мы напряженно работаем, чтобы достичь ее, - добавил Файнер. - И если она будет, для безопасной транспортировки заложников через зону боевых действий, для доставки их к пункту выезда из Газы потребуется время. И мы хотим, чтобы это было сделано безопасно. Так что мы считаем, что пауза была бы в уместна в данном контексте". По словам Файнера, Нетаньяху ранее дал понять, что готов рассмотреть возможность приостановки боевых действий для достижения договоренностей относительно освобождения заложников.