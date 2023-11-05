СМИ: на юге Ливана при израильском обстреле погибла семья из четырех человек

Среди них было трое детей, сообщил телеканал Al Jaddeed

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские войска обстреляли шоссе на юге Ливана, один из снарядов попал в машину с мирными жителями. Об этом сообщил телеканал Al Jaddeed.

По его информации, в результате обстрела погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось о трех погибших. Еще один человек получил ранения и находится в больнице.

По информации телеканала, инцидент произошел на отрезке шоссе между населенными пунктами Айтрун и Айната.

Ранее из этого района была совершена вооруженная вылазка бойцов шиитской милиции "Хезболлах". В ответ израильская артиллерия открыла огонь.

В новость внесены изменения (19:39 мск) - уточняется число погибших.