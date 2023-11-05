Додон надеется, что после местных выборов начнется освобождение Молдавии от диктатуры

По словам бывшего президента республики, он "голосовал, в первую очередь, против ПДС и Майи Санду"

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что на проходящих в стране местных выборах начнется освобождение страны от "диктаторского режима" президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"Я голосовал, в первую очередь, против ПДС и Майи Санду, и призываю всех граждан отдать свой голос против этого диктаторского режима. Я верю в наш народ, верю, что наши сограждане поняли за последние два-три года, кто пришел к власти в Молдове. Все на выборы! Начинаем освобождение Республики Молдова!" - сказал Додон на брифинге возле избирательного участка.

В Молдавии летом прошлого года начались протесты с требованием отставки Санду и ее правительства, которое сформировала ее правящая партия. Их участники обвиняют власти страны в неспособности справиться с тяжелейшим кризисом в экономике, давлении на оппозицию, курсом на сближение с НАТО.

Со своей стороны Санду обвинила протестующих в подготовке государственного переворота, за день до выборов Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии в обход Кодекса о выборах аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс". В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. За выборами следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.