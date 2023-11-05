Зеленский заявил, что объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершить за 24 часа

Как отметил президент Украины, он не знает, сократит ли бывший американский лидер поддержку стране в случае, если вновь будет избран главой государства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что может объяснить бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки.

"Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]", - сказал он в интервью телекомпании NBC.

Зеленский заявил, что не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины в случае, если вновь будет избран президентом. По мнению президента Украины, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что рядовые жители США якобы все еще выступают за дальнейшую поддержку Киева. При этом на днях социологическая служба Gallup опубликовала результаты опроса, согласно которым число американцев, считающих объем помощи США Украине непомерно большим и выступающих в преддверии "зимних холодов на Украине" за ее сокращение, значительно увеличилось. Такого мнения придерживаются 41% респондентов.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.