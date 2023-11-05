Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" обратилась в прокуратуру из-за действий властей

Она направила заявление в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Центральной избирательной комиссии

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шанс", которую власти Молдавии сняли с местных выборов, направила заявление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Центральной избирательной комиссии.

"Политическая партия "Шанс" подала в Генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в отношении членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Центризбиркома и членов нижестоящих избирательных органов в связи с массовыми фальсификациями выборов. Согласно жалобе, члены данных коллегиальных органов путем злоупотребления устранением с выборов всех кандидатов "Шанса" виновны в совершении преступлений, предусмотренных уголовным кодексом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

В нем также отмечается, что принятое в пятницу решение Комиссии по ЧС о снятии партии с выборов было немедленно оспорено в суде и, по молдавским законам, в этом случае акт аннулирования регистрации приостанавливается и не может быть выполнен до вынесения окончательного решения. "Несмотря на эти обязательные правовые нормы и то, что мы публично и письменно предупреждали о недопустимости подобных действий, Центризбирком и нижестоящие избирательные органы серьезно пренебрегли законом и, не дожидаясь исхода избирательного спора, применили гриф "снято" на всех кандидатов партии "Шанс", - подчеркивается в сообщении.

В Молдавии летом прошлого года начались протесты с требованием отставки премьера Майи Санду и ее правительства, которое сформировала правящая партия. Участники акций обвиняют власти страны в неспособности справиться с тяжелейшим кризисом в экономике и давлении на оппозицию, недовольны курсом на сближение с НАТО. Со своей стороны Санду обвинила протестующих в подготовке государственного переворота, за день до выборов Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии в отступление от кодекса о выборах аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс".

В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и некоторых других.