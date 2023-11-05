Провайдер Paltel сообщил, что связь и интернет снова недоступны в секторе Газа

Аналогичное сообщение распространила компания Jawwal

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Телефонная связь и интернет снова перестали работать на всей территории сектора Газа. Об этом сообщил палестинский провайдер Paltel.

"С сожалением сообщаем о полном прекращении [предоставления] всех услуг связи и доступа в интернет в секторе Газа в связи с тем, что основные маршруты, которые ранее были восстановлены, вновь отрезаны с израильской стороны", - говорится в уведомлении, опубликованном на странице провайдера в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Аналогичное сообщение распространила компания Jawwal - второй провайдер, предоставляющий услуги связи в Газе.

Впервые о полном отключении интернета, проводной и сотовой связи в палестинском анклаве сообщалось 27 октября. Paltel и Jawwal заявили, что предоставление услуг стало невозможным из-за повреждения коммуникаций в результате ударов израильской авиации. Связь была восстановлена 31 октября, когда международные организации выразили обеспокоенность невозможностью связаться с теми, кто остается в Газе.