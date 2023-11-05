Первые лица Молдавии призвали поддержать на выборах проевропейских кандидатов

По данным Центральной избирательной комиссии, к 19:30 мск на участки для голосования пришли около 36% избирателей

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан призвали жителей страны голосовать на всеобщих выборах в местные органы власти за кандидатов, которые поддерживают политику правительства по интеграции в Евросоюз. С таким совместным обращением они выступили на странице правящей Партии действия и солидарности в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

"Призываем вас принять участие в выборах и отдать свой голос за европейских мэров, за европейских муниципальных советников. Это важно для нашего европейского будущего", - сказал Гросу. По данным Центральной избирательной комиссии, к 18:30 (19:30 мск) на участки для голосования пришли около 36% избирателей.

С таким же призывом обратилась президент страны Майя Санду. Ранее она прямо заявила, что населенные пункты, жители которых не поддержат проевропейских политиков на выборах, не получат обещанное со стороны ЕС финансирование на модернизацию инфраструктуры.

Жителям Молдавии предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Как отмечают наблюдатели, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс".

За голосованием следят около 400 иностранных наблюдателей, среди которых представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Европейского парламента, а также дипломаты ряда стран. Представителям РФ в наблюдении за выборами отказали.