В Джакарте прошел митинг в поддержку Палестины

По сведениям газеты The Straits Times, у Национального монумента независимости собрались десятки тысяч человек

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч индонезийцев вышли на митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, десятки тысяч человек собрались в центре Джакарты у Национального монумента независимости. На мероприятии присутствовали несколько министров и политиков, в том числе министр по делам религий Якут Чолил Кумас, министр иностранных дел Ретно Марсуди, бывший губернатор Джакарты и кандидат в президенты Анис Басведан и председатель Совета народных представителей Пуан Махарани, сообщает газета.

Якут Чолил Кумас призвал собравшихся молиться за палестинский народ, сообщает агентство Antara. "Надеюсь, что наши действия найдут отклик во всем мире. Мы посылаем сигнал о том, что из самой восточной страны этого континента, где восходит Солнце, поднимается дух борьбы за освобождение Палестины", - приводит агентство слова Аниса Басведана. "От имени правительства Индонезии мы бы еще раз хотели заявить о поддержке палестинского народа", - заявила глава МИД Индонезии.

Посол Палестины в Индонезии Зухайр аль-Шун, выступая на митинге, выразил благодарность народу Индонезии, сообщает Antara."Палестинский народ <...> выражает высочайшую признательность всем присутствующим, всему индонезийскому народу, правительству, лидерам за поддержку Палестины. Большое спасибо вам", - приводит агентство его слова.

Ранее правительство Индонезии отправило порядка 51,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Оно также планирует в течение трех недель направить вторую партию груза на сумму $2 млрд.