5 ноября, 17:16
Палестино-израильский конфликт

В Праге состоялась акция в поддержку Палестины

В ней приняли участие более 100 активистов

ПРАГА, 5 ноября. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины состоялась в центре Праги. В ней приняли участие более 100 активистов, преимущественно из числа мусульманской общины.

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"Нарушений общественного порядка не произошло", - сообщила журналистам представитель властей чешской столицы Виолета Сиржиштева.

Акция началась на Малостранской площади, с которой демонстранты направились шествием продолжить ее на находящуюся примерно в 2 км Вацлавскую площадь. Они развернули транспарант на английском языке с требованием прекратить убийства в Палестине и ее оккупацию. Некоторые из активистов несли флаги Палестины и плакаты с призывами к ее поддержке. Выступившие ораторы заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа и осудили действия Израиля.

Полиция, обеспечивавшая порядок в ходе проведения акции, во время шествия ее участников от Малостранской площади к Вацлавской воспрепятствовала у Карлова моста разрастанию конфликта демонстрантов с группой туристов, спонтанно выразивших солидарность с Израилем. Дело ограничилось эмоциональным словесным обменом противоположными мнениями.

В Праге в октябре состоялись две акции в поддержку Палестины, в каждой из которых приняли участие также более 100 человек. 1 ноября в Праге прошел митинг солидарности с Израилем, собравший около 1 тыс. активистов. На нем выступили, в частности, премьер-министр и члены правительства страны. 

Теги:
ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликт
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