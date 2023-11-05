Израильские военные заняли позиции на побережье сектора Газа

Как сообщила армейская пресс-служба, 36-я дивизия Армии обороны Израиля действовала в северной части Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа достигли побережья приморского анклава и закрепились там. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В рамках расширения сухопутных операций за последнюю неделю 36-я дивизия [Армии обороны Израиля] действовала в северной части сектора Газа и достигла позиций вдоль побережья Газы", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, в задачи этой дивизии входит окружение сил ХАМАС в городе Газа и нанесение ударов по отдельным целям, включая командные центры радикалов. "Во время боев в Газе 36-я дивизия нанесла удары по более чем 1 600 целей ХАМАС. Эти цели включают инфраструктуру организации, помещения для хранения оружия, установки для запуска противотанковых ракет и наблюдательные посты, а также боевиков ХАМАС", - сообщила пресс-служба.

По данным армии, с начала боевых действий в анклаве военнослужащие 36-й дивизии "уничтожили более 300 террористов в ходе операций, сопровождавшихся ведением артиллерийского огня в координации между ВВС Израиля, пехотой и бронетанковыми подразделениями".