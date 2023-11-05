Зеленский считает, что другие страны могут вести переговоры с Россией по Украине

Украинский президент отметил, что на него не оказывают "открытого давления" для начала переговоров с РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители других стран могут вести диалог с Россией о возможности урегулирования конфликта.

"Может, в каких-то кругах, может, некоторые страны, я уверен, что есть некоторые страны, которые на уровне разведок или советников глав государств, наверное, они говорят с Россией, наверное, они думают, как решить все", - сказал он в интервью телекомпании NBC.

При этом украинский президент подчеркнул, что на него не оказывают "открытого давления" для начала переговоров с РФ. "Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений, много разных вещей. Но, что касается меня, на сегодняшний день у меня нет никаких связей с русскими", - заявил Зеленский, добавив, что его позиция известна президенту США Джо Байдену и Конгрессу.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов РФ.