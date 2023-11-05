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Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в США считает, что в ХАМАС не настроены освобождать заложников

Движение пытается выиграть время с целью перевооружения, заявил Майкл Герцог

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Израиль считает, что радикальное движение ХАМАС не настроено серьезно на освобождение заложников и лишь пытается выиграть время с целью перевооружения. Об этом заявил в эфире телеканала CBS посол еврейского государства в США Майкл Герцог.

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"Мы предпринимаем все усилия по освобождению заложников. Люди говорят о паузе в боевых действиях для освобождения заложников. Мы в полной мере за паузу, которая позволила бы освободить заложников", - сказал дипломат.

"К сожалению, у нас нет впечатления, что ХАМАС серьезно настроен их освободить. Они [радикалы] пытаются выиграть время, перевооружиться, перегруппироваться. Когда мы увидим, что они серьезно настроены, то будем в полной мере согласны. Никому не нужно призывать нас к этому. Большинство похищенных - это израильтяне", - добавил посол.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер 5 ноября в интервью CBS выразил уверенность в возможности добиться путем переговоров освобождения значительной части заложников, удерживаемых ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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