Зеленский считает, что через год Украине не понадобятся большие объемы финансовой помощи

Президент страны допустил, что США и другие государства Запада могут финансировать Украину в кредит

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через год Запад сможет сократить помощь республике благодаря уменьшению ее бюджетного дефицита, и предложил союзникам финансировать украинскую армию в кредит, пообещав вернуть деньги в будущем.

"Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение", - сказал Зеленский в опубликованном в воскресенье интервью американской телекомпании NBC. Таким образом он ответил на вопрос, сколько еще времени американцам нужно будет финансировать нужды Вооруженных сил Украины.

По мнению президента, в будущем финансовая помощь Запада Киеву уменьшится, потому что сократится дефицит бюджета Украины благодаря росту ее экономики, возвращению из-за рубежа беженцев, которые найдут работу и будут выплачивать налоги. "После будущего года, если [боевые действия] тогда не закончатся, то я думаю, <...> мы сможем минимизировать бюджетный дефицит и вам не нужно будет платить такую высокую цену", - заявил он.

Зеленский также допустил, что США и другие страны Запада могут финансировать Украину в кредит, и пообещал вернуть средства в будущем. "Если вы не можете предоставить нам финансовую помощь, дайте нам кредиты, и мы вернем вам деньги после [окончания военных действий]", - сказал глава государства.

Национальный банк Украины прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м $25 млрд, тогда как в 2023-м государство, предположительно, получит более $45 млрд. В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев в текущем и будущем годах ожидает от западных доноров финансовую помощь в размере $42 млрд для покрытия бюджетных расходов.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в новом финансовом году на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы в Конгрессе публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.