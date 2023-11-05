5 ноября, 17:56
Военная операция на Украине

Зеленский признал, что часть населения на Западе устала от конфликта на Украине

Как отметил президент Украины, он убежден, что "нет никакой альтернативы" продолжению помощи Киеву

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. Это признал украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Конечно, многие люди в мире устали - это понятно", - сказал он в интервью американской телекомпании NBC. По словам Зеленского, "некоторые европейские лидеры" тоже устали поддерживать Украину. При этом он убежден, что "нет никакой альтернативы" продолжению помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация