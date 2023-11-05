Зеленский признал, что часть населения на Западе устала от конфликта на Украине

Как отметил президент Украины, он убежден, что "нет никакой альтернативы" продолжению помощи Киеву

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. Это признал украинский президент Владимир Зеленский.

"Конечно, многие люди в мире устали - это понятно", - сказал он в интервью американской телекомпании NBC. По словам Зеленского, "некоторые европейские лидеры" тоже устали поддерживать Украину. При этом он убежден, что "нет никакой альтернативы" продолжению помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.