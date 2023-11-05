Мэром Софии избрали кандидата правящей в Болгарии партии Васила Терзиева

По итогам голосования он набрал 49,7% голосов избирателей

СОФИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Представитель правящей коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) Васил Терзиев станет мэром Софии. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологическими службами в эфире телеканала bTV.

По итогам голосования Терзиев набрал 49,7% голосов избирателей, его оппонент Ваня Григорова, которую поддерживают оппозиционная Болгарская социалистическая партия и другие левые партии, получила 43,8%, передает соцагентство Alfa research. Явка составила 34,1%.

Мэром Пловдива избран Костадин Димитров (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набравший 51,5%. В Варне кандидат от ГЕРБ и действующий мэр Иван Портных уступил представителю ПП - ДБ Благомиру Коцеву (48,5%).

Второй тур выборов в органы местного самоуправления Болгарии прошел при низкой избирательной активности. По данным ЦИК, по всей стране к 16:00 (17:00 мск) проголосовало 26,4% избирателей, в Софии - 23,72%. В течение дня в ЦИК поступили десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.